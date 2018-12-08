2018-12-08T07:08:31+03:00
Общество

В Красноярске замерзшим горожанам в -35 запрещают греться в павильонах на остановках

Такой вот сервис
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Похоже, минувшие морозы проверяли красноярцев не только на выносливость, но и на человечность. Вот эту фотографию выложил у себя на страницах в «Фейсбуке» Олег Захарченко. Обычный павильон на одной из не-центральных улиц города. На стекле лист бумаги, на котором с размахом от руки (слава богу, без грамматических ошибок) написано: «Греться не заходить».

Где находится эта торговая точка, оказывающая столь «гостеприимный» прием, автор фото не раскрыл, но пообещал: если уполномоченные заинтересуются – он сдаст им адресок.

К счастью, подобные проявления равнодушия в нашем городе встречаются не так часто. Владельцы павильонов обычно с пониманием относятся к людям, которые подолгу стоят на автобусных остановках в мороз в ожидании своих автобусов. И сегодня многие горожане сетуют, что на больших улицах после зачистки павильонов власти так и не установили теплые остановки, как обещали.

В Красноярске замерзшим горожанам в -35 запрещают греться в павильонах на остановках. Фото Олега Захарченко

В Красноярске замерзшим горожанам в -35 запрещают греться в павильонах на остановках. Фото Олега Захарченко

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