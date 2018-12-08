2018-12-08T05:54:02+03:00
Общество

Внимание, за вами следят: ГИБДД проверяет красноярских перевозчиков скрытыми патрулями

Это приносит хорошие результаты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Внимание, за вами следят: ГИБДД проверяет красноярских перевозчиков скрытыми патрулями. Фото: ГИБДД КрасноярскаВнимание, за вами следят: ГИБДД проверяет красноярских перевозчиков скрытыми патрулями. Фото: ГИБДД Красноярска
Изменить размер текста:

ГИБДД периодически проверяет перевозчиков скрытыми патрулями ДПС. И это приносит неплохие результаты. Например, за 11 месяцев этого года таким образом дорожные инспекторы выявили 10 271 нарушение правил дорожного движения, которые допустили водители пассажирского транспорта.

Вот и накануне прошел очередной рейд. Скрытые патрули дежурили на улицах Красноярска целый день. Работает это так: сначала дорожные полицейские на обычной гражданской с виду машине ведут наблюдение за маршрутным автобусом и снимают его поездку на видео со всеми подробностями. Вот водитель устроил гонки с другой маршруткой, вот проехал остановку общественного транспорта или проигнорировал красный сигнал светофора. А на конечной остановке автобуса нарушителя уже ждет экипаж ДПС и выписывает водителю административные протоколы на все нарушения по предъявленному списку. Как доказательство предъявляют снятое видео.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус