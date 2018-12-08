2018-12-08T05:54:02+03:00
Общество

Внимание, за вами следят: ГИБДД проверяет красноярских перевозчиков скрытыми патрулями

Это приносит хорошие результаты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Внимание, за вами следят: ГИБДД проверяет красноярских перевозчиков скрытыми патрулями. Фото: ГИБДД КрасноярскаВнимание, за вами следят: ГИБДД проверяет красноярских перевозчиков скрытыми патрулями. Фото: ГИБДД Красноярска
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ГИБДД периодически проверяет перевозчиков скрытыми патрулями ДПС. И это приносит неплохие результаты. Например, за 11 месяцев этого года таким образом дорожные инспекторы выявили 10 271 нарушение правил дорожного движения, которые допустили водители пассажирского транспорта.

Вот и накануне прошел очередной рейд. Скрытые патрули дежурили на улицах Красноярска целый день. Работает это так: сначала дорожные полицейские на обычной гражданской с виду машине ведут наблюдение за маршрутным автобусом и снимают его поездку на видео со всеми подробностями. Вот водитель устроил гонки с другой маршруткой, вот проехал остановку общественного транспорта или проигнорировал красный сигнал светофора. А на конечной остановке автобуса нарушителя уже ждет экипаж ДПС и выписывает водителю административные протоколы на все нарушения по предъявленному списку. Как доказательство предъявляют снятое видео.

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