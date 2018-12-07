2018-12-07T19:45:23+03:00
Происшествия

В центре Красноярска строительные леса рухнули на проезжающие автомобили

ЧП случилось на пересечении Мира и Робеспьера [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Автомобили пострадали Фото: соцсетиАвтомобили пострадали Фото: соцсети
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Это случилось в считанные секунды, практически бесшумно. Водители, ехавшие плотным потоком по Мира в Красноярске, даже понять ничего не успели, как их машины накрыло обрушившимися строительными лесами. ЧП случилось около 20.00 на пересечении Мира и Робеспьера. Недавно установленные на Мира, 109 леса сложились, как карточный домик.

Строительные леса рухнули на машины в Красноярске.Видео: соцсети

Как рассказали в ГИБДД, пока от пострадавших водителей вызовов не поступало. Однако в соцсетях уже появилось не только видео обрушения, но фотографии пострадавших машин.

Леса рухнули практически бесшумно Фото:соцсети

Леса рухнули практически бесшумно Фото:соцсети

Возможно леса плохо закрепили, предполагают очевидцы, выложившие снимки в Интернет, и порывами ветра их отрвало и швырнуло на машины. Как назло, автомобилистам в момент обрушения горел красный сигнал, и они остановились на светофоре. Грохот по корпусу, разбитые фары и стекла, вмятины, - и все это за несколько секунд. Отдельные части конструкции относило ветром и швыряло на машины.

О пострадавших пока не сообщается Фото: соцсети

О пострадавших пока не сообщается Фото: соцсети

В данный момент ликвидируют завалы. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Прохожие говорят, что леса повредили не только автомобили, но и лтнию электропередач.

Подробнее об инциденте «Комсомольская правда - Красноярск» сообщит чуть позже.

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