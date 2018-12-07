В Красноярске начался суд по делу о мошенничестве экс-директора филармонии

7 Дек. 16:43 2018-12-07T16:44:26+03:00

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Дело экс-дитектора филармонии Юлии Кулаковой передано в суд. Об этом рассказал сегодня прокурор края Михаил Савчин. Известно, что арестованная по подозрению в мошенничестве Кулакова решила содействовать следствию: признала вину, написала явку с повинной и возместила государству ущерб в 700 тысяч рублей. Не исключено, что все это она сделала в надежде на смягчение своей участи.

- Очередное заседание суда состоялось вчера, но пока решение по этому делу не вынесено, - отметил Михаил Савчин.

Напомним, Кулакову и ее подручных, начальника юридического отдела Максима Бондаренко и замдиректора Станислава Люмаса, обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 10 миллионов рублей. Будучи директором филармонии Кулакова приказала подельникам оформить их знакомого, как индивидуального предпринимателя. Позже он заключил несколько договоров на проведение концертов, билеты на которые продавались по завышенной на 300 процентов цене. В частности речь идет об одном из концертов Дмитрия Хворостовского.