2018-12-07T15:49:27+03:00
Общество

В Красноярске пассажирским транспортом займется новый общественный совет

Состав совета обновили на 80 процентов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В состав совета вошли чиновники, депутаты и руководители транспортных предприятийВ состав совета вошли чиновники, депутаты и руководители транспортных предприятийФото: Мария ЛЕНЦ
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Мэрия утвердила состав общественного совета, который будет контролировать пассажирский транспорт в Красноярске. Об этом сегодня сообщил официальный портал администрации города. Напомним, что подобную практику в Красноярске пытаются внедрить с 2016 года. Однако в этом году общественников распустили и создали новый орган с новым составом: его обновили примерно на 80 процентов.

Примечательно, что председателем совета стал первый вице-мэр Владислав Логинов, а его замом - руководитель департамента транспорта Дмитрий Петров. Что касается общественников, то их голос в новом совете слаб, зато депутатов горсовета в штате - 6 человек. Помимо этого в органе будут работать чиновники от департаментов, руководители городских пассажирских предприятий и только один частный перевозчик.

Чиновники общественного совета будут проверять чиновников, разрабатывающих документы для пассажирских перевозок, работать с обращениями красноярцев и рекомендовать дептрансу направление работы. Пока не одного заседания совета еще не было: план работы на стадии разработки.

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