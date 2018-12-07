2018-12-07T13:29:04+03:00
Происшествия

Прокуроры через суд отменят скандальную сделку с недвижимостью красноярского ПФР

Цена двух зданий, которые приобрело отделение, -130 миллионов рублей. Это по бумагам, в реале 54 миллиона
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сделку будут пытаться отменить по судуСделку будут пытаться отменить по судуФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Красноярского края обратилась в Арбитражный суд с целью отменить результаты скандальной коррупционной сделки, на которой погорела верхушка краевого отделения ПФР. Об этом рассказал сегодня глава ведомства Михаил Савчин.

Напомним, в конце 2017 года Отделение Пенсионного фонда России по Красноярскому краю прикупило два административных здания в Ленинском районе краевого центра общей площадью 1700 квадратных метров для собственных нужд гораздо дороже их рыночной стоимости. Начальная цена контракта составила более 130 миллионов рублей при реальной стоимости примерно в 2,5 раза меньше, около 54 миллионов рублей. Этот факт подтвердила экспертиза. То есть более 70 миллионов рублей исчезли. По подозрению в причасности к коррупционной сделке арестован замуправляющего краевого отделения ПФР Алексей Трофимов.

На Трофимова завели два уголовных дела - за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере. В следкоме не исключают, что в ходе расследования уже возбужденных дел могут вскрыться другие факты коррупции со стороны чиновника.

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