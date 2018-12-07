Депутаты краевого ЗС, скрывшие доходы, остались при мандатах благодаря коллегам

7 Дек. 13:12 2018-12-07T13:31:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандальное происшествие случилось сегодня на очередной сессии Заксобрания края. Народные избранники оставили мандаты за четырьмя депутатами, которые скрыли доходы за 2017 год. Речь о Юрии Ефимове, Евгении Козине, Владимире Рейнгардте и Иване Серебрякове. Проверку инициировала краевая прокуратура, преставление от надзорников поступило в парламент края и было рассмотрено на заседани комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах. При этом факты, о которых рассказали прокуроры, подтвердились в основной массе.

Теперь в лицах: Ефимов предоставил ложные сведения при отражении средств займа и обязательствах имущественного характера; Рейнгардт не указал два объекта недвижимости и средства на счетах жены; Козин также забыл про доходы жены; Серебряков же не рассказал о доле своей второй половины в земельном участке. Стоит отметить, что летом депутат Ефимов был задержан по делу бывшего главы Богучанского района Бахтина: его заподозрили во взяточничестве.

Впрочем, меры надзорников пока не дали результатов: депутаты при мандатах.