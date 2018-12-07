Депутаты краевого ЗС, скрывшие доходы, остались при мандатах благодаря коллегам
Скандальное происшествие случилось сегодня на очередной сессии Заксобрания края. Народные избранники оставили мандаты за четырьмя депутатами, которые скрыли доходы за 2017 год. Речь о Юрии Ефимове, Евгении Козине, Владимире Рейнгардте и Иване Серебрякове. Проверку инициировала краевая прокуратура, преставление от надзорников поступило в парламент края и было рассмотрено на заседани комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах. При этом факты, о которых рассказали прокуроры, подтвердились в основной массе.
Теперь в лицах: Ефимов предоставил ложные сведения при отражении средств займа и обязательствах имущественного характера; Рейнгардт не указал два объекта недвижимости и средства на счетах жены; Козин также забыл про доходы жены; Серебряков же не рассказал о доле своей второй половины в земельном участке. Стоит отметить, что летом депутат Ефимов был задержан по делу бывшего главы Богучанского района Бахтина: его заподозрили во взяточничестве.
Впрочем, меры надзорников пока не дали результатов: депутаты при мандатах.