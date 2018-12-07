Силовики назвали средний размер взятки в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-07T11:44:00+03:00

209 тысяч рублей, - имеено столько в среднем просят коррупционеры за свои услуги Фото: Мария ЛЕНЦ

209 тысяч рублей, - имеено столько в среднем просят коррупционеры за свои услуги

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Красноярского края отметили день борьбы с коррупцией. И на совместной пресс-конференции следкома, прокуратуры и полиции рассказали, сколько по нынешним времена в среднем по краю берут взяточники.

Общую статистику коррупционных преступлений привел прокурор края Михаил Савчин. По его словам, в этом году выявлено и зарегистрировано 441 коррупционное преступление. В 158 случаях коррупционеры попались на преступлениях, совершенных в крупном или особо крупном размерах, 130 - взятки. Наиболее коррумпированы в Красноярском крае медицина, образование и сфера муниципального имущества.

Полиция за год, по словам главы ГУ МВД по краю Александра Речицкого, выявила 337 случаев коррупции и возместила государству ущерб на 80 миллионов рублей. На взятках попались 50 чиновников. Глава следкома Андрей Потапов рассказал, что за год следователи возбудили 175 угодовных дел, расследовано 63.

Добавим, что, по словам силовиков, средний размер взятки в крае вырос на 2 тысячи рублей. Сейчас он составляет 209 тысяч рублей. Для сравнения: по стране средний размер взятки - 1,79 миллиона рублей.