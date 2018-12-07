2018-12-07T11:44:00+03:00
Происшествия

Силовики назвали средний размер взятки в Красноярском крае

209 тысяч рублей, - имеено столько в среднем просят коррупционеры за свои услуги
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
209 тысяч рублей, - имеено столько в среднем просят коррупционеры за свои услуги209 тысяч рублей, - имеено столько в среднем просят коррупционеры за свои услугиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Правоохранители Красноярского края отметили день борьбы с коррупцией. И на совместной пресс-конференции следкома, прокуратуры и полиции рассказали, сколько по нынешним времена в среднем по краю берут взяточники.

Общую статистику коррупционных преступлений привел прокурор края Михаил Савчин. По его словам, в этом году выявлено и зарегистрировано 441 коррупционное преступление. В 158 случаях коррупционеры попались на преступлениях, совершенных в крупном или особо крупном размерах, 130 - взятки. Наиболее коррумпированы в Красноярском крае медицина, образование и сфера муниципального имущества.

Полиция за год, по словам главы ГУ МВД по краю Александра Речицкого, выявила 337 случаев коррупции и возместила государству ущерб на 80 миллионов рублей. На взятках попались 50 чиновников. Глава следкома Андрей Потапов рассказал, что за год следователи возбудили 175 угодовных дел, расследовано 63.

Добавим, что, по словам силовиков, средний размер взятки в крае вырос на 2 тысячи рублей. Сейчас он составляет 209 тысяч рублей. Для сравнения: по стране средний размер взятки - 1,79 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Красноярска оценила работу перевозчиков в холода
Дорожные кольца в Красноярске дополнительно подсветят
Красноярцам придется аккредитовать личные автомобили к Универсиаде
Найдена. Мертва: к исчезновению пропавшей неделю назад красноярки причастен сын
Не бездомный, а библиотечный: щенка приютили в одной из библиотек Красноярска
В Красноярске жители Черемушек лишили управляющую компанию 115 домов
На набережной в Красноярске открылся каток с подсвеченным льдом
Экперты представили топ-10 самых дорогих однокомнатных квартир Красноярска
Красноярцы вызвали спасателей рыбаку, который стоял на самой кромке льда
В Канске педофила, напавшего на 6-летнего мальчика, отправили на принудительное лечение
Житель Красноярского края купил криптовалюту на украденные у друга деньги
В Красноярске рейсовый автобус сбил девушку на пешеходном переходе
В Красноярск на выходных придет резкое потепление
Красноярцы могут не увидеть Универсиаду по местным телеканалам: их хотят отключить от кабеля
В Красноярске устранили прорыв теплотрассы на Парашютной
Из Красноярска на время Универсиады выгонят бродячих собак, бомжей и проституток
Полка добра: в Хакасии появился магазин с бесплатными продуктами
Шалость не удалась: красноярские пранкеры решили разыграть таксиста и угнали у него машину
В Красноярске рисунки вандалов придется удалять вместе с оригинальной настенной росписью
В Абакане 16-летний подросток погиб в результате падения с высоты: следователи завели дело
Звери мерзнут! Красноярцы беспокоятся за судьбу животных из цирка-шапито
Жительница Красноярска собирает деньги, чтобы перевезти домой из Турции серьезно пострадавшего в ДТП мужа
До вечера пятницы: в Красноярске на сутки объявили режим «черного неба»
До вечера пятницы: в Красноярске на сутки объявили режим «черного неба»
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
Где в Красноярске появится новое кладбище? В администрации называют две возможные площадки
Некоторым красноярцам придется получить аккредитацию на авто на время проведения Универсиады
В Красноярске продают отель почти за 200 миллионов