2018-12-07T11:44:00+03:00
Происшествия

Силовики назвали средний размер взятки в Красноярском крае

209 тысяч рублей, - имеено столько в среднем просят коррупционеры за свои услуги
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
209 тысяч рублей, - имеено столько в среднем просят коррупционеры за свои услуги209 тысяч рублей, - имеено столько в среднем просят коррупционеры за свои услугиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Правоохранители Красноярского края отметили день борьбы с коррупцией. И на совместной пресс-конференции следкома, прокуратуры и полиции рассказали, сколько по нынешним времена в среднем по краю берут взяточники.

Общую статистику коррупционных преступлений привел прокурор края Михаил Савчин. По его словам, в этом году выявлено и зарегистрировано 441 коррупционное преступление. В 158 случаях коррупционеры попались на преступлениях, совершенных в крупном или особо крупном размерах, 130 - взятки. Наиболее коррумпированы в Красноярском крае медицина, образование и сфера муниципального имущества.

Полиция за год, по словам главы ГУ МВД по краю Александра Речицкого, выявила 337 случаев коррупции и возместила государству ущерб на 80 миллионов рублей. На взятках попались 50 чиновников. Глава следкома Андрей Потапов рассказал, что за год следователи возбудили 175 угодовных дел, расследовано 63.

Добавим, что, по словам силовиков, средний размер взятки в крае вырос на 2 тысячи рублей. Сейчас он составляет 209 тысяч рублей. Для сравнения: по стране средний размер взятки - 1,79 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус