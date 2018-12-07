2018-12-07T11:11:26+03:00
Общество

Мэрия Красноярска оценила работу перевозчиков в холода

Названы «плохиши» и «хорошисты»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Названы «плохиши» и «хорошисты»Названы «плохиши» и «хорошисты»Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Красноярска рассказали, как пережила холода система общественного транспорта. Напомним, что в морозы с 3 по 6 декабря красноярцы жаловались на отсутствие автобусов на остановках, положенный регламент в 10 минут не все перевозчики выдерживали. Многие маршрутчики сходили с линии из-за того, что техника не выдерживала холода и ломалась. Названы «плохиши» и «хорошисты».

Хуже всех, по информации мэрии. справились с холодами перевозчики маршрутов № 50, 64, 74, 88 и 27. По информации чиновников, в разные дни на этих маршрутах не хватало от 3 до 7 автобусов. Обычно причиной становились не закрывающиеся двери - пневматика не справлялась. Кроме того, были проблемы с тормозами и некачественным дизелем. Владельцев накажут рублем: им грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей. В числе лучших - автобусы маршрутов № 37, 60, 71, 78 и 81. Период холодов они пережили в полном составе и без поломок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Силовики назвали средний размер взятки в Красноярском крае
Дорожные кольца в Красноярске дополнительно подсветят
Красноярцам придется аккредитовать личные автомобили к Универсиаде
Найдена. Мертва: к исчезновению пропавшей неделю назад красноярки причастен сын
Не бездомный, а библиотечный: щенка приютили в одной из библиотек Красноярска
В Красноярске жители Черемушек лишили управляющую компанию 115 домов
На набережной в Красноярске открылся каток с подсвеченным льдом
Экперты представили топ-10 самых дорогих однокомнатных квартир Красноярска
Красноярцы вызвали спасателей рыбаку, который стоял на самой кромке льда
В Канске педофила, напавшего на 6-летнего мальчика, отправили на принудительное лечение
Житель Красноярского края купил криптовалюту на украденные у друга деньги
В Красноярске рейсовый автобус сбил девушку на пешеходном переходе
В Красноярск на выходных придет резкое потепление
Красноярцы могут не увидеть Универсиаду по местным телеканалам: их хотят отключить от кабеля
В Красноярске устранили прорыв теплотрассы на Парашютной
Из Красноярска на время Универсиады выгонят бродячих собак, бомжей и проституток
Полка добра: в Хакасии появился магазин с бесплатными продуктами
Шалость не удалась: красноярские пранкеры решили разыграть таксиста и угнали у него машину
В Красноярске рисунки вандалов придется удалять вместе с оригинальной настенной росписью
В Абакане 16-летний подросток погиб в результате падения с высоты: следователи завели дело
Звери мерзнут! Красноярцы беспокоятся за судьбу животных из цирка-шапито
Жительница Красноярска собирает деньги, чтобы перевезти домой из Турции серьезно пострадавшего в ДТП мужа
До вечера пятницы: в Красноярске на сутки объявили режим «черного неба»
До вечера пятницы: в Красноярске на сутки объявили режим «черного неба»
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
Где в Красноярске появится новое кладбище? В администрации называют две возможные площадки
Некоторым красноярцам придется получить аккредитацию на авто на время проведения Универсиады
В Красноярске продают отель почти за 200 миллионов