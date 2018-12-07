2018-12-07T11:11:26+03:00
Общество

Мэрия Красноярска оценила работу перевозчиков в холода

Названы «плохиши» и «хорошисты»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Названы «плохиши» и «хорошисты»Названы «плохиши» и «хорошисты»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска рассказали, как пережила холода система общественного транспорта. Напомним, что в морозы с 3 по 6 декабря красноярцы жаловались на отсутствие автобусов на остановках, положенный регламент в 10 минут не все перевозчики выдерживали. Многие маршрутчики сходили с линии из-за того, что техника не выдерживала холода и ломалась. Названы «плохиши» и «хорошисты».

Хуже всех, по информации мэрии. справились с холодами перевозчики маршрутов № 50, 64, 74, 88 и 27. По информации чиновников, в разные дни на этих маршрутах не хватало от 3 до 7 автобусов. Обычно причиной становились не закрывающиеся двери - пневматика не справлялась. Кроме того, были проблемы с тормозами и некачественным дизелем. Владельцев накажут рублем: им грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей. В числе лучших - автобусы маршрутов № 37, 60, 71, 78 и 81. Период холодов они пережили в полном составе и без поломок.

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