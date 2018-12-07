2018-12-07T10:56:56+03:00
Общество

Дорожные кольца в Красноярске дополнительно подсветят

Работа над преображением кольцевых развязок будет идти до 20 декабря
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Работы завершат к 20 декабряРаботы завершат к 20 декабряФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска планируют к 20 завершить преображение разделительных элементов и дорожных развязок. Поэтому несмотря на холод, работы в этом направлении идут. Кстати, кольцевые в городе в данный момент дополняют элементами художественной подсветки, сообщили в администрации города.

Напомним, подсветкой кольцевых вплотную занялись еще летом. И уже в октябре 11 дорожных развязок полностью обновили с помощью геопластики. Озеленители сформировали здесь новые рельефы, они похожи на холмы и горки. Также здесь появились новые тротуары, - они позволяют не вредить почве при противогололедной уборке.

- Элементы ладшафтного дизайна подсветят прожекторами разных размеров и спектров., - рассказали в мэрии города. - Их установят на разделительных кольцах ул. Тотмина — ул. Попова, ул. Северо-Енисейская — ул. Брянская, на ул. Калинина в Бугаче, на ул. Шахтеров — ул. 9 Мая, ул. Северо-Енисейская — ул. Брянская, ул. Маерчака — пр. Свободный, ул. Тотмина — ул. Попова, кольце ул. Игарская — ул. Брянская. На кольце ул. Игарской в ближайшие недели завершится монтаж декоративной конструкции в виде символа Красноярска — часовни Параскевы Пятницы.

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