Дорожные кольца в Красноярске дополнительно подсветят

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-07T10:56:56+03:00

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Власти Красноярска планируют к 20 завершить преображение разделительных элементов и дорожных развязок. Поэтому несмотря на холод, работы в этом направлении идут. Кстати, кольцевые в городе в данный момент дополняют элементами художественной подсветки, сообщили в администрации города.

Напомним, подсветкой кольцевых вплотную занялись еще летом. И уже в октябре 11 дорожных развязок полностью обновили с помощью геопластики. Озеленители сформировали здесь новые рельефы, они похожи на холмы и горки. Также здесь появились новые тротуары, - они позволяют не вредить почве при противогололедной уборке.

- Элементы ладшафтного дизайна подсветят прожекторами разных размеров и спектров., - рассказали в мэрии города. - Их установят на разделительных кольцах ул. Тотмина — ул. Попова, ул. Северо-Енисейская — ул. Брянская, на ул. Калинина в Бугаче, на ул. Шахтеров — ул. 9 Мая, ул. Северо-Енисейская — ул. Брянская, ул. Маерчака — пр. Свободный, ул. Тотмина — ул. Попова, кольце ул. Игарская — ул. Брянская. На кольце ул. Игарской в ближайшие недели завершится монтаж декоративной конструкции в виде символа Красноярска — часовни Параскевы Пятницы.