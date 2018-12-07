2018-12-07T10:06:52+03:00
Происшествия

Найдена. Мертва: к исчезновению пропавшей неделю назад красноярки причастен сын

Последний год мужчина крепко пил
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пропавшую нашли убитой Фото: «Поиска пропавших детей - Красноярск»Пропавшую нашли убитой Фото: «Поиска пропавших детей - Красноярск»
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Волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» сообщили о завершении поисков пропавшей в конце ноября Ларисы Ценюк. 78-летняя женщина найдена убитой, к преступлению может быть причастен ее родной сын.

Напомним, Лариса Ценюк перестала отвечать на звонки родственников 27 ноября. Обеспокоенная родня приехала по адресу ее квартиры: Дубровинского, 56. Когда двери вскрыли, внутри находился сын женщины в нетрезвом состоянии и ее собака (которую она с сыном никогда не оставляла). Также в квартире была зимняя обувь, а без нее уйти хозяйка не могла. Все это насторожило и родственников, и правоохранителей.

Подозрение пало на сына Ларисы Ценюк. Есть информация, что мужчина уже дал признательные показания следователям. Известно, что весь последний год он беспробудно пил. При каких обстоятельствах произошло убийство, сообщим чуть позже.

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