2018-12-07T09:43:28+03:00
Общество

Не бездомный, а библиотечный: щенка приютили в одной из библиотек Красноярска

Ева совсем кроха, ей всего 4 месяца
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ева ищет новый дом Фото: соцсетиЕва ищет новый дом Фото: соцсети
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Крохотной бездомной собаке Еве всего 4 месяца. Недавно малышка обрела временную крышу над головой: ее приютили сотрудники библиотеки имени Островского (Сурикова,2). Пожалели. Как рассказали в администрации Красноярска, Еву нашла одна из библиотекарей.

Продрогший щенок жался к прохожим, кидался к автобусам, но... все лишь проходили мимо. Тем не менее, человек собаке друг - это знают все вокруг. Вот и Ева ухватила свой счастливый билетик: навстречу ей попалась добрая библиотекарь. Она привела бродяжку в тепло и накормила. Теперь Ева - не бездомный щенок, а библиотечный: о ней заботятся всем коллективом, кормят, играют. Правда, на улицу мелышка выходить пока боится - вдруг снова выгонят на мороз.

Вид у Евы почти благородный, она очень похожа на овчарку: заостренные уши, черно-бежевый окрас. Но порода у нее дворянская. Однако разве для настоящей дружбы это важно? Сейчас сотрудники библиотеки подыскивают Еве новый дом.

Если вы хотите ее забрать, обращайтесь по адресу: ул. Сурикова, 2, тел.: 8(391) 227-03-70.

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