2018-12-07T09:04:50+03:00
Общество

В Красноярске жители Черемушек лишили управляющую компанию 115 домов

Горожан возмутила недобросовестная работа коммунальщиков, и они перешли в другую компанию
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: жители домов в ЧеремушкахФото: жители домов в Черемушках
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Жители Черемушек в Ленинском районе Красноярска решили проучить управляющую компанию, которая долгое время методично пренебрегала своими обязанностями. 115 домов отказались от ее услуг, рассказали в администрации Красноярска.

А ведь еще недавно УК «Новый вектор» управляла 123 многоквартирными домами в Черемушках. При этом жильцы неоднократно жаловались: мусор с котенейрных площадок не вывозится систематически. Из-за этого он, естественно, скапливается и захламляет все дворы.

Призвать коммунальщиков к порядку жители пробовали через администрацию Ленинского района. Чиновники посоветовали два выхода: обратиться в Стройнадзор, либо сменить управляющую компанию. «Новый вектор» предписания Стройнадзора стойко игнорировал, тогда жители единодушно решили: хватит это терпеть и поменяли компанию. Было проведено собрание собственников, на котором 115 домов приняли решение перейти в УК «Иннокентьевский». Остальные пока числятся за «Новым вектором». Однако это временно, пока идет процедура смены компании. Мусор, к слову, уже начали вывозить.

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