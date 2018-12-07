На набережной в Красноярске открылся каток с подсвеченным льдом

7 Дек. 08:27 2018-12-07T08:49:00+03:00

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Открылся каток на набережной. Как рассказали в пресс-службе администрации Красноярска, посетителей он ждет с сегодняшнего дня. Основной изюминкой катка является подсветка, часть которой, к слову, вмонтирована прямо под лед. Сияет лед всеми цветами радуги. Душе, прямо скажем, есть где развернуться: площадь катка в этом году - 3 тысячи квадратных метров чистого, искрящегося льда.

Переобуться можно в теплой раздевалке, здесь же можно оставить вещи. Работает прокат коньков. Для удобства красноярцев появилась даже комната матери и ребенка.

Если решили покататься, то информация для вас: каток работает по будням с 14 до 22 часов, по выходным - с 10 до 22 часов. Вход - 50 рублей для взрослых, для детей от 7 до 14 лет - 40 рублей. Малышня до 7 лет может кататься бесплатно. Прокат коньков - 80 рублей в час.