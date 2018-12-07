Экперты представили топ-10 самых дорогих однокомнатных квартир Красноярска

7 Дек. 07:41 2018-12-07T07:52:55+03:00

Больше всего дорогих квартир в Советском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

По мнению специалистов ЦИАН, самые дорогие однокомнатные квартины Красноярска - в Советском районе. Накануне они представили топ-10 «однушек». Их стоимость в три раза превышает среднерыночную.

К слову, среднерыночная цена за однокомнатную, традиционно считающуюся наиболее доступной, - более 2 миллионов рублей. Итак, самая дорогая однокомнатная квартира в Красноярске расположена на Ленина, ЖК «Лендер». Ее стоимость - 7,5 миллиона рублей, площадь - 54 квадратных метра. Кухня расположена отдельно. Замыкает топ-10 квартира на 78 Добровольческой бригады, ее цена - 4,7 миллиона рублей.

-Больше всего дорогих однокомнатных квартир представлено в Советском районе Красноярска – 4 из 10 лотов. Еще три объекта из данного рейтинга расположены в Центральном районе. И по одному объекту находится в Свердловском, Октябрьском и Железнодорожном районах, - рассказали специалисты.