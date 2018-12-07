2018-12-07T09:46:30+03:00
Происшествия

Красноярцы вызвали спасателей рыбаку, который стоял на самой кромке льда

Но рисковавший здоровьем мужчина в помощи не нуждался
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Рыбакам не стоит рисковатьРыбакам не стоит рисковатьФото: Мария ЛЕНЦ
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Очевидцы зимней рыбалки на Абаканской протоке накануне вызвали спасателей одному из рыбаков, сообщают Городские новости. Мужчина, по словам свидетелей, стоял на самой кромке льда, который в этом месте, как это известно, очень хрупок. Об инциденте сообщили в КГКУ «Спасатель», тревожный звонок в службу поступил от жителей окрестных домов. Перепуганные очевидцы сообщали: рыбак того и гляди рухнет в воду.

Однако прибывшие на место спасатели виновника общего переполоха не застали. Рыбак к этому моменту просто ушел. И помощь ему не требовалась. Тем не менее спасатели напоминают любителям зимней рыбалки об опасности открытых водоемов, лед на которых очень хрупок. ЧП на воде в зимнее время нередки. К примеру, в конце октября спасателям пришлось выручать из беды на местной протоке рыбака, который перевернулся на надувной лодке.

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