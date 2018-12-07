Красноярцы вызвали спасателей рыбаку, который стоял на самой кромке льда
Очевидцы зимней рыбалки на Абаканской протоке накануне вызвали спасателей одному из рыбаков, сообщают Городские новости. Мужчина, по словам свидетелей, стоял на самой кромке льда, который в этом месте, как это известно, очень хрупок. Об инциденте сообщили в КГКУ «Спасатель», тревожный звонок в службу поступил от жителей окрестных домов. Перепуганные очевидцы сообщали: рыбак того и гляди рухнет в воду.
Однако прибывшие на место спасатели виновника общего переполоха не застали. Рыбак к этому моменту просто ушел. И помощь ему не требовалась. Тем не менее спасатели напоминают любителям зимней рыбалки об опасности открытых водоемов, лед на которых очень хрупок. ЧП на воде в зимнее время нередки. К примеру, в конце октября спасателям пришлось выручать из беды на местной протоке рыбака, который перевернулся на надувной лодке.