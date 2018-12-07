2018-12-07T06:46:38+03:00
Происшествия

В Канске педофила, напавшего на 6-летнего мальчика, отправили на принудительное лечение

38-летнего мужчину поймали на месте преступления
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Педофил оказался психически больнымПедофил оказался психически больнымФото: Мария ЛЕНЦ
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Городской суд Канска отправил в психиатрическую лечебницу 38-летнего местного жителя, который летом этого года напал на ребенка, рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. Мужчина увидел 6-летнего мальчика днем на улице, ребенок гулял один. Педофил воспользовался этим, а также тем, что мальчик не мог оказать ему сопротивления, и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Скрыться мужчине не удалось: его задержали на месте преступления. Дальше началось следствие.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина серьезно болен, медики установили у него психическое заболевание. Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора, но с учетом результатов экспертизы преступник был направлен на принудительное лечение в медицинское учреждение специализированного типа.

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