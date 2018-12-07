Житель Красноярского края купил криптовалюту на украденные у друга деньги

СЕГОДНЯ 06:35 2018-12-07T06:35:39+03:00

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Житель села Верхнепашино (Енисейский район) решил разбогатеть за счет приятеля. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина воспользовался смартфоном друга и на его деньги, речь о 56 тысячах рублей, купил криптовалюту.

Известно, что 21-летний пострадавший сам дал смартфон приятелю на время. Другу надо было проверить сообщения в соцсетях. А когда 19-летний парень вернул ему гаджет, банковский счет значительно опустел. На интернет-бирже молодой человек приобрел криптовплюту, а потом спокойно вернул другу смартфон. Кстати, смс-оповещение о переводе наличности парень удалил.

- В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция статьи - до шести лет лишения свободы, - рассказали в полиции. - В ходе расследования подозреваемый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб.

Дело передано в суд.