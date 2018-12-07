2018-12-07T06:35:39+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края купил криптовалюту на украденные у друга деньги

Возбуждено уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Дело передано в судДело передано в судФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель села Верхнепашино (Енисейский район) решил разбогатеть за счет приятеля. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина воспользовался смартфоном друга и на его деньги, речь о 56 тысячах рублей, купил криптовалюту.

Известно, что 21-летний пострадавший сам дал смартфон приятелю на время. Другу надо было проверить сообщения в соцсетях. А когда 19-летний парень вернул ему гаджет, банковский счет значительно опустел. На интернет-бирже молодой человек приобрел криптовплюту, а потом спокойно вернул другу смартфон. Кстати, смс-оповещение о переводе наличности парень удалил.

- В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция статьи - до шести лет лишения свободы, - рассказали в полиции. - В ходе расследования подозреваемый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб.

Дело передано в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус