7 Дек. 06:21 2018-12-07T11:49:19+03:00

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В Красноярске водитель вейсового автобуса, пытавшийся проскочить на красный сигнал светофора, сбил девушку на дорожной зебре. Об этом сообщили очевидцы ДТП в соцсетях. Авария произошла вечером 6 декабря в Покровке, на пересечении Линейной и Мужества.

Сбили девушку на дорожной зебре.Видео: соцсети

Судя по видео, водитель междугороднего автобуса не мог не видеть пешехода, как, впрочем, и последняя должна была приметить мчащий на красный свет транспорт. Но ни водитель, ни пешеход не остановились. В итоге, от удара тело девушки подбросило вверх и откинуло на несколько метров. Водитель и один из очевидцев подбежали к девушке и перенесли ее с проезжей части. Пешеход получила серьезные травмы: рассечение кожи и сотрясение головного мозга, а также перелом таза. Подоспевшие медики госпитализировали ее. В аварии разбираются сотрудники ГИБДД.