2018-12-07T06:21:45+03:00
Происшествия

В Красноярске рейсовый автобус сбил ребенка на пешеходном переходе

ДТП случилось в Покровке, на пересечении Линейной и Мужества
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сбили ребенка Фото: стопкадр с видеоСбили ребенка Фото: стопкадр с видео
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В Красноярске водитель вейсового автобуса, пытавшийся проскочить на красный сигнал светофора, сбил ребенка на дорожной зебре. Об этом сообщили очевидцы ДТП в соцсетях. Авария произошла вечером 6 декабря в Покровке, на пересечении Линейной и Мужества.

Сбили ребенка на дорожной зебре.Видео: соцсети

Судя по видео, водитель междугороднего автобуса не мог не видеть пешехода, как, впрочем, и последний должен бы приметить мчащий на красный свет транспорт. Но ни водитель, ни пешеход не остановились. В итоге, от удара тело ребенка подбросило вверх и откинуло на несколько метров. Водитель и один из очевидцев подбежали к ребенку и перенесли его с проезжей части. Пешеход получил серьезные травмы: рассечение кожи и сотрясение головного мозга, а также перелом таза. Подоспевшие медики госпитализировали его. В аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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