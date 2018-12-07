2018-12-07T05:40:15+03:00
Общество

В Красноярск на выходных придет резкое потепление

Синоптики ожидают до минус 13 градусов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ура! Потепление!Ура! Потепление!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Устали от морозов? Еще бы! Уженеделю давит под минус 40! Но ничего, потерпеть, по словам синоптиков, осталось совсем немного: на выходных в Красноярске резко потеплеет. Об этом сообщили в гидрометцентре.

Итак, уже сегодня, 7 декабря, столбики термометров опустятся до минус 16 градусов. В Красноярске ожидается облачность, но без снега. И тренд на потепление сохранится: в ночь на субботу в краевом центре ожидается до минус 18 градусов, днем 8 декабря - всего до минус 13. Завтра в Красноярске ожидается небольшой снег, обязательный спутник потепления. Ночь 9 декабря в городе будет до минус 24 градусов, днем - до минус 16. Облачно, без осадков.

Всю следующую неделю метеорологи обещают относительно комфортную зимнюю погоду: по ночам - до минус 19, днем - до минус 11 градусов. Время для зимних забав идеальное, запросто можно погулять или построить снеговика с детьми.

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