Красноярцы могут не увидеть Универсиаду по местным телеканалам: их хотят отключить от кабеля

СЕГОДНЯ 05:09 2018-12-07T05:09:10+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком», крупнейший сетевой партнер Универсиады, планирует отключить вещание местных телеканалов в кабельной сети, сообщает ТВК. Планируется сделать это уже с января будущего года. Это означает, что по местным каналам зрители не смогут посмотреть Универсиаду, которая пройдет в марте. О планах компания местных телевизионщиков уведомила письмом, руководители получили его в начале декабря. Под отключение попадают ТВК, 7 канал - Красноярск, СТС-Прима.

Конечно, в самих телекомпаниях новость приняли в штыки. Да и красноярцам увидеть Универсиаду будет сложно. Известно, что решение об отключении приняла Москва, местный филиал сетевого гиганта на ситуацию не влияет. Причиной этих мер называют финансовую рентабельность: компания заинтересована в увеличении прибыли и, вероятнее всего, освободившееся место в сетках вещания займет реклама.

К вопросу уже подключились депутаты горсовета Красноярска: готовят запрос в «Ростелеком».