Красноярцы могут не увидеть Универсиаду по местным телеканалам: их хотят отключить от кабеля

7 Дек. 05:09 2018-12-07T07:24:51+03:00

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«Ростелеком», крупнейший сетевой партнер Универсиады, планирует отключить вещание местных телеканалов в кабельной сети, сообщает ТВК. Планируется сделать это уже с января будущего года. Это означает, что по местным каналам зрители не смогут посмотреть Универсиаду, которая пройдет в марте. О планах компания местных телевизионщиков уведомила письмом, руководители получили его в начале декабря. Под отключение попадают ТВК, 7 канал - Красноярск, СТС-Прима.

Конечно, в самих телекомпаниях новость приняли в штыки. Да и красноярцам увидеть Универсиаду будет сложно. Известно, что решение об отключении приняла Москва, местный филиал сетевого гиганта на ситуацию не влияет. Причиной этих мер называют финансовую рентабельность: компания заинтересована в увеличении прибыли и, вероятнее всего, освободившееся место в сетках вещания займет реклама.

К вопросу уже подключились депутаты горсовета Красноярска: готовят запрос в «Ростелеком».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Проханова Таисия, пресс-секретарь «Ростелекома»

- В рамках обычной деловой практики компания ведет перезаключение договоров с вещателями на новый календарный год. «Ростелеком» заинтересован в сотрудничестве с региональными телеканалами, производящими востребованный зрителями качественный контент. Взамен компания обеспечивает высокое качество доставки телесигнала до конечного потребителя. Чтобы обеспечить экономическую эффективность функционирования и развития сети, а также высокое качество сервиса, «Ростелеком» предлагает различные подходы к разделению доходов: они могут быть финансовыми (платежи со стороны телеканала), натуральными (рекламный инвентарь), а также их комбинации. На сегодняшний день, на территории Сибирского федерального округа в сетях «Ростелекома» представлено 26 региональных телеканалов. С 17 каналами уже достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества на 2019 год. При подписании договоров со стороны остальных вещателей трансляция каналов в сети компании будет продолжена.