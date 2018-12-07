В Красноярске устранили прорыв теплотрассы на Парашютной

СЕГОДНЯ 04:46 2018-12-07T04:46:12+03:00

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Накануне вечером красноярские тепловики отчитались: коммунальная авария на Парашютной устранена, тепло подается в квартиры горожан. Напомним, в самый разгар морозов здесь, в районе домов №80 и №82, прорвало теплотрассу, кипяток начал шпарить прямо на машины, а через несколько минут улица превратилась в каток. На помощь людям пришли бригады СГК.

- Специалисты Красноярской теплотранспортной компании завершили работы по монтажу дублирующего трубопровода для восстановления теплоснабжения жителей домов № 78а, 82а, 88а по улице Парашютная в полном объеме. Эти меры также необходимы для продолжения ремонта поврежденной трубы, - официально подтвердили ликвидацию аварии в компании.

Известно, что тепло в квартиры подается без ограничений. Еще вчера вечером батареи прогрелись. Если нет, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.