2018-12-07T08:17:26+03:00
Общество

Из Красноярска на время Универсиады выгонят бродячих собак, бомжей и проституток

Об этом рассказал первый вице-мэр Владислав Логинов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Куда полиция будет распределять проституток, бомжей и собак, - неизвестноКуда полиция будет распределять проституток, бомжей и собак, - неизвестноФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Красноярска решились на беспрецедентный шаг, - очистить город от бродячих собак, бомжей и представительниц древнейшей профессии , проституток. И все это ради Универсиады. Об этом рассказал накануне первый вице-мэр Владислав Логинов. По словам Логинова, у подозрительных и «неблагонадежных» категорий граждан полиция будет внимательно проверять документы.

- Мы должны эти риски исключить, - заявил чиновник. - Будет некрасиво, если какой-то бомж станет источником травм, похитит какие-то документы или предметы у гостя из другой страны. Также будет очень плохо, если бродячая собака укусит спортсмена, и он не сможет выступить.

В мэрии считают, что подобные случаи крайне плохо скажутся на репутации города. Более того, они станут несмываемым пятном на ней. Что касается проституток, то работа по ликвидации их точек для полиции - текущая, считают в администрации. А в обществе и так к ним нетерпимость, да и законодательно они никак не узаконены. Автомобилистам тоже большой привет от мэрии.

- «Шестерка» 90-го года не должна тащиться по асфальту, - считает Логинов. - ПДД предусматривают, что на улицах должен быть исправный транспорт, прошедший соответствующий техосмотр.

Куда на время Универсиады будут выселять собак, проституток и бомжей, и каким образом им запретят вернуться в Красноярск, - Логинов не уточнил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцев предупредили об уголовной ответственности на незаконную рубку елок
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус