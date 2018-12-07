2018-12-07T05:41:40+03:00
Общество

Из Красноярска на время Универсиады выгонят бродячих собак, бомжей и проституток

Об этом рассказал первый вице-мэр Владислав Логинов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Куда полиция будет распределять проституток, бомжей и собак, - неизвестноКуда полиция будет распределять проституток, бомжей и собак, - неизвестноФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска решились на беспрецедентный шаг, - очистить город от бродячих собак, бомжей и представительниц древнейшей профессии , проституток. И все это ради Универсиады. Об этом рассказал накануне первый вице-мэр Владислав Логинов. По словам Логинова, у подозрительных и «неблагонадежных» категорий граждан полиция будет внимательно проверять документы.

- Мы должны эти риски исключить, - заявил чиновник. - Будет некрасиво, если какой-то бомж станет источником травм, похитит какие-то документы или предметы у гостя из другой страны. Также будет очень плохо, если бродячая собака укусит спортсмена, и он не сможет выступить.

В мэрии считают, что подобные случаи крайне плохо скажутся на репутации города. Более того, они станут несмываемым пятном на ней. Что касается проституток, то работа по ликвидации их точек для полиции - текущая, считают в администрации. А в обществе и так к ним нетерпимость, да и законодательно они никак не узаконены. Автомобилистам тоже большой привет от мэрии.

- «Шестерка» 90-го года не должна тащиться по асфальту, - считает Логинов. - ПДД предусматривают, что на улицах должен быть исправный транспорт, прошедший соответствующий техосмотр.

Куда на время Универсиады будут выселять собак, проституток и бомжей, и какаим образом им запретят вернуться в Красноярск, - Логинов не уточнил.

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