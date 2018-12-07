Полка добра: в Хакасии появился магазин с бесплатными продуктами

СЕГОДНЯ 03:43 2018-12-07T03:48:02+03:00

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«С этой полки можно взять продукты бесплатно, если вам это действительно необходимо. Также сюда можно положить продукты, чтобы оказать поддержку нуждающимся. Помочь может каждый!» - такая надпись появилась в нескольких магазинах Саяногорска. Местный предприниматель Максим Шодиев запустил в своих торговых точках акцию «Полка добра», ее цель - поддержка тех, кому не всегда хватает на сытный обед. Каждый день Шодиев выкладывает сюда свежий хлеб.

- Нуждающихся людей очень много сегодня: многодетные, дедушки, бабушки. Мы должны помочь хотя бы чуть-чуть, - рассказал ТВ7 предприниматель.

Присоединиться к акции может любой покупатель, если есть желание и возможность. Желательно, впрочем, на полку класть продукты, которые не испортятся в ближайшее время, - крупы, макароны, консервы. Спрос на «добрые» продукты есть, так что товары с полки разлетаются быстро. К слову, предприниматель призвает и остальных владельцев продуктовых магазинов присоединиться к акции.