2018-12-07T07:46:16+03:00
Общество

Шалость не удалась: красноярские пранкеры решили разыграть таксиста и угнали у него машину

Но водитель не оценил юмора и набросился на пранкеров с кулаками [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Таксист пранк не оценилТаксист пранк не оценилФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске два молодых человека, называющие себя пранкерами (Devid in Slon), решили проверить, насколько таксисты доверяют людям. Зачем и кому это надо - загадка, понятная, похоже, только самим шутникам. Суть шалости в том, чтобы угнать машину у водителя во время поездки, а затем вернуть ему ключи. Вот только таксист шутку не оценил и накинулся на юмористов с кулаками. А так все хорошо начиналось...

Пранкеры из Красноярска угнали машину у таксиста..Видео: youtube.com, канал "Devid in Slon"

- Денег, короче, нет. Давай мы тебя на 15 литров по карте заправим и сотку сверху дадим, нормально? - спрашивает шутник у ничего не подозревающего водителя сервиса такси «Максим», который приехал по заказу на улицу 60 лет Октября. Довезти двух парней надо было до Куйбышева.

- Нормально, - соглашается таксист.

- Ты иди пока с картой, а я заправлю, - предлагает уже на заправке один из пранкеров, второй все время исподтишка снимает.

Пока таксист ходил к оператору заправочной станции, один из парней сел за руль, второй - на пассажирское сиденье. Ключи, как это ни странно, были в замке зажигания. И ребята шустро слиняли. Отъехали от заправки метров на 10.

- Вот так-то вот. Будьте, таксисты, аккуратны, о-очень аккуратны, - философствует за кадром второй пранкер. - Просто жизнь такая, что надо и доверять людям. А можно и не доверять.

Не увидев машины на заправке, таксист не на шутку взъярился. И судя по походке, сразу решил шутникам накостылять.

- Чувак, это был пранк, - пытается его урезонить шутник.

Не тут-то было. Таксист броском через бедро роняет его в снег и начинает избивать... Ключи от машины ему, конечно, отдали. Не исключено, что значимость социального эксперимента оценить придется полиции. Правда, обратился ли водитель в органы - неизвестно.

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