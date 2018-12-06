2018-12-06T20:48:58+03:00
Общество

В Красноярске рисунки вандалов придется удалять вместе с оригинальной настенной росписью

Хулиганы испортили рисунки на стенах подземного перехода у института искусств
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Хулиганы испортили рисунки на стенах подземного перехода у института искусствХулиганы испортили рисунки на стенах подземного перехода у института искусствФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске рисунки вандалов придется удалять вместе с оригинальной настенной росписью. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, интересная настенная роспись появилась в подземном переходе у института искусств в краевом центре совсем недавно – некоторое время назад этот объект открыли после капитального ремонта.

И вот на днях там побывали вандалы. Они изрисовали стены какими-то непонятными рисунками черного цвета. Причем рисовали не обычной краской, а каким-то плотным веществом, похожим на гудрон.

Специалисты осмотрели стены и пришли к выводу: удалять рисунки вандалов придется вместе с росписью.

- Стоит отметить, что этот случай не единичный. Полиция просит горожан: если вы стали свидетелем подобного правонарушения, по возможности сфотографируйте граффитиста и сообщите о его действиях по телефону 102 или в ближайшую дежурную часть. Это значительно облегчит поимку нарушителя, - говорят в пресс-службе мэрии.

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