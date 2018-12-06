В Абакане 16-летний подросток погиб в результате падения с высоты: следователи завели дело

СЕГОДНЯ 20:38 2018-12-06T20:38:19+03:00

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В Абакане 16-летний подросток погиб в результате падения с высоты: следователи завели уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета.

По данным, которые удалось установить в ходе проверки, тело молодого человека нашли возле одной из многоэтажек в столице Хакасии 29 ноября. Эксперты заключили: подросток погиб от падения с высоты. После проверки следователи завели уголовное дело. Им предстоит выяснить, был ли кто-то причастен к смерти парня.

- Устанавливаются все обстоятельства трагедии, допрашиваются родственники погибшего, педагоги и одноклассники, детально выясняются условия, в которых воспитывался несовершеннолетний, а также какие взаимоотношения сложились у него в семье и со сверстниками. Следователями из дома по месту проживания мальчика изъят ноутбук, сотовый телефон погибшего с целью проверки информации о регистрации и ведении переписки, в том числе в социальных сетях, - говорят в следственном комитете Хакасии.