СЕГОДНЯ 20:28 2018-12-06T20:28:54+03:00

Горожане еще помнят историю четырехлетней давности, когда такой же цирк-шапито уехал из Красноярска, бросив голодных четвероногих артистов замерзать. Фото: 7 канал

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Звери мерзнут! Красноярцы беспокоятся за судьбу животных из цирка-шапито. Об этом сообщает 7 канал.

Очередные циркачи-гастролеры приехали в наш город на днях. Купол установили в Солнечном, прямо на стоянке. Местные жители оказались, мягко говоря, не в восторге от такого сосдества. Конечно, людей можно понять – шатер стоит очень-очень близко к жилым домам. Но многие красноярцы забеспокоились еще и за животных: на улице -30 (а по ночам, тем более, в Солнечном, и того холоднее), а дрессированные звери находятся практически на открытом воздухе.

Дело в том, что горожане еще помнят историю четырехлетней давности, когда такой же цирк-шапито уехал из Красноярска, бросив голодных четвероногих артистов замерзать.

Как рассказал журналистам дрессировщик этого цирка, зверей держат в тепле, и беспокоиться абсолютно не о чем.

Однако, по словам директора красноярского стационарного цирка, Александра Рыжова, скорее всего, в шапито действительно не все в порядке, так как работают такие труппы, как правило, без документов и разрешений.

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