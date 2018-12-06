6 Дек. 20:09 2018-12-06T20:09:29+03:00

Перевезти домой, в Красноярск, Василия не могут. Несмотря на то, что его ждут и готовы принять в БСМП. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жительница Красноярска собирает деньги, чтобы перевезти домой из Турции серьезно пострадавшего в ДТП мужа. Об этом сообщают Новости ТВК.

Ольга Лящук и Василий Уманский улетели отдыхать в Турцию в сентябре. Но отдых красноярцев закончился трагедией. В автобус, в котором ехали туристы, врезался пьяный водитель на грузовике. Серьезнее всех пострадал красноярец Василий Уманский. Сейчас мужчина находится в одной из турецких больниц, он в коме.

Понятно, что лечение за границей стоит дорого, тем более, для иностранцев. Но и перевезти домой, в Красноярск, Василия не могут. Несмотря на то, что его ждут и готовы принять в БСМП. Дело в том, что стоимость транспортировки такого больного спецбортом – 7 000 000 рублей. А страховая компания готова заплатить только 2 000 000 рублей.

Супруга пострадавшего мужчины говорит, что пытается организовать международную перевозку мужа уже два месяца. Женщина совсем отчаялась и просит помощи неравнодушных земляков.

КОНКРЕТНО

Как помочь Василию Уманскому?

Реквизиты для помощи этой семье указаны здесь.