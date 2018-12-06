Жительница Красноярска собирает деньги, чтобы перевезти домой из Турции серьезно пострадавшего в ДТП мужа
Жительница Красноярска собирает деньги, чтобы перевезти домой из Турции серьезно пострадавшего в ДТП мужа. Об этом сообщают Новости ТВК.
Ольга Лящук и Василий Уманский улетели отдыхать в Турцию в сентябре. Но отдых красноярцев закончился трагедией. В автобус, в котором ехали туристы, врезался пьяный водитель на грузовике. Серьезнее всех пострадал красноярец Василий Уманский. Сейчас мужчина находится в одной из турецких больниц, он в коме.
Понятно, что лечение за границей стоит дорого, тем более, для иностранцев. Но и перевезти домой, в Красноярск, Василия не могут. Несмотря на то, что его ждут и готовы принять в БСМП. Дело в том, что стоимость транспортировки такого больного спецбортом – 7 000 000 рублей. А страховая компания готова заплатить только 2 000 000 рублей.
Супруга пострадавшего мужчины говорит, что пытается организовать международную перевозку мужа уже два месяца. Женщина совсем отчаялась и просит помощи неравнодушных земляков.
КОНКРЕТНО
Как помочь Василию Уманскому?
Реквизиты для помощи этой семье указаны здесь.