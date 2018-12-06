До вечера пятницы: в Красноярске на сутки объявили режим «черного неба»
До вечера пятницы: в Красноярске на сутки объявили режим «черного неба». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Среднесибирского УГМС.
Специалисты гидрометеослужбы говорят, что в краевом центре установились неблагоприятные метеоусловия, которые мешают рассеиванию вредных примесей в воздухе. Продержится такая ситуация в нашем городе, по предварительным данным, до 19 часов 7 декабря.
Как обычно режим «черного неба» устанавливается в Красноярске в безветренную погоду. А сейчас ситуацию еще усугубили морозы. Уже к вечеру четверга красноярцы начали жаловаться в соцсетях на то, что в некоторых районах города стало трудно дышать, а в воздухе пахнет гарью и еще чем-то неприятным.
Если морозная и безветренная погода в Красноярске задержится еще, то, возможно, режим НМУ продлят. Хотя, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни в нашем городе начнет теплеть и, возможно, поднимется небольшой ветер.