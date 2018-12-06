2018-12-06T14:49:10+03:00
Общество

Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску

Чтобы ее получить, надо вырезать купон из номера от 7 декабря!
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Покупательницы свежего номера «КП» получат стильную подвескуПокупательницы свежего номера «КП» получат стильную подвескуФото: Мария ЛЕНЦ
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«Комсомольская правда» - Красноярск и сеть магазинов «Sunlight» решили побаловать очаровательных красноярок милым украшением. Это стильная подвеска. Получить его может абсолютно каждая наша читательницая и для этого почти ничего не надо делать.

Просто купите свежий номер «Комсомольской правды» от 7 декабря, вырежьте специальный купон сети магазинов «Sunlight» и - вперед за подвеской. К слову, ее в магазине можно будет выбрать самостоятельно из нескольких вариантов. Тот, что больше всего к лицу или просто по душе - ваш. Конечно, если купон магазина у вас будет с собой. К слову, подвеску вы можете и сами носить, и подарить кому-то из знакомых.

Так что, покупаем свежий номер любимой газеты и в магазин за украшением.

Полный список магазинов на сайте «Sunlight»!

Купон

Купон

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