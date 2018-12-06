СЕГОДНЯ 13:48 2018-12-06T13:48:31+03:00

Кто это должен будет делать, и как оформить аккредитацию?

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Некоторым красноярцам придется получить аккредитацию на авто на время проведения Универсиады. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии говорят, людям, живущим в периметре ограничения движения в рамках обеспечения безопасности во время проведения тестовых соревнований и непосредственно Всемирных студенческих игр, нужно будет получать аккредитацию на свой автомобиль.

- Периметр ограничения движения или транспортный периметр безопасности определяется в рамках схем с учетом требований безопасности и естественного рельефа местности и не имеет четких критериев по расстоянию. Например, транспортный периметр «Академии биатлона» и «Сопки» - больше 2-х километров, периметр «Арена. Север» и стадиона«Енисей» - меньше 1 километра, - говорят в администрации.

В мэрии обещают, жителям домов, которые однозначно попадают в периметр ограничения движения, в любом случае донесут информацию о необходимости аккредитации – на подъездах расклеят объявления, попросят передать все автомобилистам представителей УК или ТСЖ.

КОНКРЕТНО

Как оформить аккредитацию:

ВАЖНО!

Организациям, которые также попадают в зону безопасности, придется оформлять аккредитацию на служебные авто. Личные авто во время проведения соревнований в периметр пускать не будут.