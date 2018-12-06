2018-12-06T12:57:43+03:00
Общество

В Красноярске продают отель почти за 200 миллионов

Здание гостиницы располагается в самом центре города
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Фото: N1.ruФото: N1.ru
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В центре Красноярска продается четырехзвездочный отель «Soft Hotel» за 182 миллиона рублей. Информацию о продаже недвижимости разместили на сайте N1.ru.

В отеле имеется 25 номеров. Внутри сделана отделка по проектам опытных дизайнеров Красноярска. В здании имеются три лифта, на третьем этаже есть свое кафе. В описании объекта также указано: «Отель является партнёром Универсиады 2019 и будет принимать гостей и членов ФИСУ. Имеет один из самых высоких рейтингов среди отелей Красноярска на Booking com ("Лучшее качество за те же деньги").»

Напомним, на днях Роспотребнадзор оценил сферу услуг в Красноярске и выяснилось, что только около 50 гостиниц в целом соответствуют требованиям и по безопасности, и по уровню сервиса. Ещё несколько отелей и гостиниц устраняют недостатки.

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