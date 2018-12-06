2018-12-06T12:22:04+03:00
Общество

На Парашютной устранили последствия аварии: тепло возвращается в дома жителей

Вчера здесь случилась коммунальная авария, и улицу залило горячей водой
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Вчера в 9 часов утра на автостоянке на Парашютной произошел порыв теплосети. Фото: соцсети, Игорь МордвиновВчера в 9 часов утра на автостоянке на Парашютной произошел порыв теплосети. Фото: соцсети, Игорь Мордвинов
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На Парашютной устранили последствия коммунальной аварии, теплоснабжение домов практически восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Напомним, вчера в 9 часов утра на автостоянке на Парашютной произошел порыв теплосети. Горячей водой залило стоянку и автомобили. К счастью, никто во время аварии не пострадал. Последствия аварии начали оперативно устранять, ведь у жителей близлежащих домов не было ни горячего отопления, ни горячей воды. В эти дома была обеспечена подача тепла по временным схемам, в итоге жалоб от жителей никаких не поступало.

Кстати, если в вашей квартире до сих пор холодно, то в городе организована «горячая линия»:

Октябрьский район – (391) 247-01-20;

Железнодорожный – (391) 221-46-49;

Центральный – (391) 227-38-76;

Советский – (391) 220-06-39;

Свердловский – (391) 261-98-90;

Кировский – (391) 222-37-37;

Ленинский – (391) 264-65-36.

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