2018-12-06T11:45:23+03:00
Общество

«Забыла, зачем шла»: в Красноярске над входом в детский магазин повесили фигуры детей

Манекены выглядят очень реалистично и, на первый взгляд, очень напоминают настоящих детей
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Выглядит это, как минимум, жутко. Фото: соцсетиВыглядит это, как минимум, жутко. Фото: соцсети
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«Я когда это увидела, забыла, зачем шла! Думала, что это настоящие дети болтаются!» - негодует красноярка Татьяна.

И Татьяну можно понять. Такой вот рекламный ход придумал один красноярский магазин, который совсем недавно открылся. В торговой точке покупателям предлагают детские товары и одежду. А чтобы заманить горожан на новую и еще неизвестную площадку и наработать, так сказать, клиентскую базу, предприниматели решили провести акцию и показать, чем они торгуют.

Эти люди празднично оформили вход в магазин аркой из воздушных шаров, нарядили манекены в детскую зимнюю одежду и повесили их над входом в магазин.

Надо сказать, манекены очень реалистичные и, на первый взгляд, очень напоминают настоящих детей. Выглядит это, как минимум, жутко.

Хочется надеяться, до владельцев торговой точки дойдет то, что такая рекламная акция не только не привлечет к ним покупателей, а, скорее, отпугнет всех потенциальных клиентов, и они снимут манекены.

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