В Красноярском крае с 1 января вырастут зарплаты у бюджетников
В Красноярском крае с 1 января вырастут зарплаты у бюджетников. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства финансов.
Закон о повышении с Нового года зарплат работникам бюджетной сферы приняли депутаты регионального заксобрания.
В минфине напомнили, что минимальный размер оплаты труда по стране в 2019-м году составит 11 280 рублей. В Красноярском крае к этой сумме будут добавляться районный коэффициент и «северные».
КОНКРЕТНО
Какой минимальный размер оплаты труда будет в Красноярском крае в следующем году (в рублях):
- в центральных и южных районах - 18 048;
- в Енисейске, Лесосибирске, в Богучанском, Енисейском и Мотыгинском районах – 20 304;
- в Кежемском районе – 23 688;
- в Северо-Енисейском районе – 25 944;
- в Туруханском и Эвенкийском районах – 27 072;
- в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе – 29 328.