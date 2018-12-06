СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-06T11:16:50+03:00

Минимальный размер оплаты труда в центральных и южных районах края в следующем году будет 18 048 Фото: Мария ЛЕНЦ

Каким в следующем году в крае будет минимальный размер оплаты труда?

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В Красноярском крае с 1 января вырастут зарплаты у бюджетников. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства финансов.

Закон о повышении с Нового года зарплат работникам бюджетной сферы приняли депутаты регионального заксобрания.

В минфине напомнили, что минимальный размер оплаты труда по стране в 2019-м году составит 11 280 рублей. В Красноярском крае к этой сумме будут добавляться районный коэффициент и «северные».

КОНКРЕТНО

Какой минимальный размер оплаты труда будет в Красноярском крае в следующем году (в рублях):