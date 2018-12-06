2018-12-06T10:29:17+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП в Емельяновском районе: погиб шестилетний ребенок

Несколько человек получили травмы, их везли в больницу [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По результатам проверки следователи, скорее всего, заведут уголовное дело.По результатам проверки следователи, скорее всего, заведут уголовное дело.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Серьезное ДТП случилось в Емельяновском районе: погиб шестилетний ребенок. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ДТП Емельяновский район.

По версии полицейских, авария произошла на федеральной трассе под Красноярском. «Сузуки» двигалась из краевого центра в сторону Ачинска. Водитель иномарки слишком приблизился к впереди идущей машине, и когда та резко затормозила, чтобы избежать столкновения, вырулил на «встречку». Там автомобиль столкнулся с «Митсубиси», которым управляла 43-летняя женщина.

- В результате происшествия в «Митсубиси» погиб 6-летний мальчик, пристегнутый, в нарушение ПДД, адаптером ремня безопасности. Госпитализированы 15-летняя пассажирка, 43-летняя женщина-водитель и водитель «Сузуки», - комментируют в пресс-службе полиции.

Сейчас следователи будут проводить проверку по факту этого ДТП. Им предстоит установить степень вины каждого участника. По результатам проверки, скорее всего, заведут уголовное дело.

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