Список полезных телефонов: куда красноярцам жаловаться на холод в квартирах
Куда красноярцам жаловаться на холод в квартирах – в администрации города озвучили список телефонов «горячих линий» районных администраций, по которым можно оставлять обращения.
Напомним, ранее «Комсомольская правда»-Красноярск уже сообщала горожанам, что необходимо делать, если в квартирах очень холодно.
В первую очередь необходимо оставить заявку в своей управляющей компании. Если результатов нет, стоит позвонить на «горячую линию» районной администрации и оставить жалобу. Если и это не помогло, нужно обращаться в городскую администрацию. Но, как говорят специалисты, до этого обычно не доходит – проблему удается решить уже на стадии обращения в УК или ТСЖ.
КОНКРЕТНО
Телефоны районных «горячих линий», по которым можно оставить жалобы на холод в квартире:
Октябрьский район – (391) 247-01-20;
Железнодорожный – (391) 221-46-49;
Центральный – (391) 227-38-76;
Советский – (391) 220-06-39;
Свердловский – (391) 261-98-90;
Кировский – (391) 222-37-37;
Ленинский – (391) 264-65-36.