Список полезных телефонов: куда красноярцам жаловаться на холод в квартирах

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-06T09:31:38+03:00

Если дома холодно, для начала оставьте заявку в своей УК. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Куда красноярцам жаловаться на холод в квартирах – в администрации города озвучили список телефонов «горячих линий» районных администраций, по которым можно оставлять обращения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда»-Красноярск уже сообщала горожанам, что необходимо делать, если в квартирах очень холодно.

В первую очередь необходимо оставить заявку в своей управляющей компании. Если результатов нет, стоит позвонить на «горячую линию» районной администрации и оставить жалобу. Если и это не помогло, нужно обращаться в городскую администрацию. Но, как говорят специалисты, до этого обычно не доходит – проблему удается решить уже на стадии обращения в УК или ТСЖ.

КОНКРЕТНО

Телефоны районных «горячих линий», по которым можно оставить жалобы на холод в квартире:

Октябрьский район – (391) 247-01-20;

Железнодорожный – (391) 221-46-49;

Центральный – (391) 227-38-76;

Советский – (391) 220-06-39;

Свердловский – (391) 261-98-90;

Кировский – (391) 222-37-37;

Ленинский – (391) 264-65-36.