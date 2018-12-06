СЕГОДНЯ 08:39 2018-12-06T08:39:45+03:00

Со следующего года в регионе начнут реализацию приоритетных нацпроектов, в рамках которых федеральный бюджет направит краю более 20 миллиардов рублей

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Через три года будет без дефицита: депутаты приняли бюджет Красноярского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства финансов региона.

Основные параметры краевой казны на следующий год такие: доходы – 223,7 миллиардов рублей, расходы – 237,1 миллиардов, соответственно, дефицит – 13,4 миллиардов рублей.

Со следующего года в бюджет края начнут поступать серьезные суммы из федеральной казны – это вливания в рамках реализации приоритетных национальных проектов.

- На эти цели за три года предполагается направить более 33 миллиардов рублей, в том числе 21 миллиард рублей – за счет средств федерального бюджета и 12 миллиардов рублей – за счет краевого. Вложение данных средств позволит ускорить социально-экономическое развитие края, поскольку они будут направлены на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, создание дополнительных ясельных мест в детских садах, модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, ремонт дорог, формирование городской среды, проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды и многое другое, – прокомментировал заместитель председателя правительства края – министр финансов Владимир Бахарь.

Сейчас специалисты предполагают, что в 2021 году бюджет Красноярского края будет уже бездефицитным.