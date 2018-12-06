Макдоналдс в Красноярске: проект ресторана отправлен на доработку

6 Дек. 08:23 2018-12-06T08:39:44+03:00

Изменить размер текста: A A

McDonald’s в Красноярске: проект ресторана отправлен на доработку. Напомним, как сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск в ноябре, это уже третий ресторан быстрого питания всемирной сети, который планируют построить в нашем городе. По плану он должен появиться на разделительной полосе на Авиаторов.

Как говорили ранее в администрации, в городе провели публичные слушания, и большинство их участников высказались за строительство McDonald’s на этом участке. Но когда проект отправили на согласование в администрацию города, глава Красноярска нашел там недочеты и отправил на доработку проектировщикам. Новый проект, с учетом всех замечаний, авторы должны представить в администрацию краевого центра через месяц.

Отметим также, что этот ресторан будет работать не в формате кафе, где посетители смогут прийти и пообедать за столами, а в режиме автораздачи заказов.