2018-12-06T08:39:44+03:00
Общество

Макдоналдс в Красноярске: проект ресторана отправлен на доработку

Через месяц проектировщики должны представить администрации краевого центра документы с внесенным поправками
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Отметим также, что этот ресторан будет работать автораздачи заказов.Отметим также, что этот ресторан будет работать автораздачи заказов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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McDonald’s в Красноярске: проект ресторана отправлен на доработку. Напомним, как сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск в ноябре, это уже третий ресторан быстрого питания всемирной сети, который планируют построить в нашем городе. По плану он должен появиться на разделительной полосе на Авиаторов.

Как говорили ранее в администрации, в городе провели публичные слушания, и большинство их участников высказались за строительство McDonald’s на этом участке. Но когда проект отправили на согласование в администрацию города, глава Красноярска нашел там недочеты и отправил на доработку проектировщикам. Новый проект, с учетом всех замечаний, авторы должны представить в администрацию краевого центра через месяц.

Отметим также, что этот ресторан будет работать не в формате кафе, где посетители смогут прийти и пообедать за столами, а в режиме автораздачи заказов.

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