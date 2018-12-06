2018-12-06T07:51:24+03:00
Происшествия

В Ачинске задержали грабителя через пять лет после преступления по оставленному им окурку

Теперь мужчине грозит до шести лет колонии
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По подозрению в совершении кражи задержали 27-летнего жителя Ачинска, сейчас он находится под арестом.По подозрению в совершении кражи задержали 27-летнего жителя Ачинска, сейчас он находится под арестом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске задержали грабителя через пять лет после преступления по оставленному им окурку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Эта серия краж случилась в Ачинске в 2013 году. Тогда у одного из жителей города из гаража угнали иномарку, а вместе с ней прихватили и комплект зимней резины. А через несколько дней обокрали гараж еще одного мужчины, оттуда тоже угнали иномарку и унесли дорогой электроинструмент.

Следователи завели по этому факту уголовное дело по статье «Кража», но подозреваемого сразу найти не удалось. Установили его только сейчас, спустя пять лет, по оставленному им окурку.

По подозрению в совершении кражи задержали 27-летнего жителя Ачинска, сейчас он находится под арестом.

Если вину молодого мужчины признает суд, ему может грозить до шести лет колонии (максимальное наказание по вменяемой ему статье).

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