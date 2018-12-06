2018-12-06T07:51:24+03:00
Происшествия

В Ачинске задержали грабителя через пять лет после преступления по оставленному им окурку

Теперь мужчине грозит до шести лет колонии
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
По подозрению в совершении кражи задержали 27-летнего жителя Ачинска, сейчас он находится под арестом.По подозрению в совершении кражи задержали 27-летнего жителя Ачинска, сейчас он находится под арестом.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Ачинске задержали грабителя через пять лет после преступления по оставленному им окурку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Эта серия краж случилась в Ачинске в 2013 году. Тогда у одного из жителей города из гаража угнали иномарку, а вместе с ней прихватили и комплект зимней резины. А через несколько дней обокрали гараж еще одного мужчины, оттуда тоже угнали иномарку и унесли дорогой электроинструмент.

Следователи завели по этому факту уголовное дело по статье «Кража», но подозреваемого сразу найти не удалось. Установили его только сейчас, спустя пять лет, по оставленному им окурку.

По подозрению в совершении кражи задержали 27-летнего жителя Ачинска, сейчас он находится под арестом.

Если вину молодого мужчины признает суд, ему может грозить до шести лет колонии (максимальное наказание по вменяемой ему статье).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцев предупредили об уголовной ответственности на незаконную рубку елок
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус