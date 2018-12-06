2018-12-06T06:42:47+03:00
Происшествия

Неудачно съехал на кольцо: фура прижала автобус и парализовала движение на Коммунальном мосту в Красноярске

О пострадавших в этой аварии не сообщают [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Причины столкновения выясняют полицейские. Фото: стоп-кадрПричины столкновения выясняют полицейские. Фото: стоп-кадр
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Неудачно съехал на кольцо: фура прижала автобус и парализовала движение на Коммунальном мосту в Красноярске. Видео с места аварии, а также информация о ДТП появилась в группе «ЧП-Красноярск».

Предмостная площадь 06.12.2018 ЧП Красноярск.Видео: "ЧП-Красноярск"

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось сегодня, 6 декабря, утром. городской пассажирский автобус шел по крайней правой полосе и съезжал с коммунального моста. По соседней полосе шел грузовик. По непонятным пока причинам водитель фуры при съезде на кольцо вывернул вправо и прижал автобус. В итоге большие машины полностью перекрыли две полосы для движения на повороте на кольцо Предмостной, из-за этого на Коммунальном мосту в считанные минуты образовалась огромная пробка.

О пострадавших в аварии не сообщают, в причинах ДТП сейчас будут разбираться дорожные полицейские. Им предстоит установить степень вины каждого из участников аварии, а также то, в каком состоянии были оба водителя в момент столкновения.

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