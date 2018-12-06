Когда в Красноярске потеплеет? Актуальные данные от синоптиков

6 Дек. 06:06 2018-12-06T06:06:35+03:00

Судя по долгосрочному прогнозу, в начале следующей рабочей недели в Красноярске установится вполне комфортная для зимы погода. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Когда в Красноярске потеплеет? Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального гидрометцентра.

Напомним, вместе с календарной зимой в краевой центр пришли 30-градусные морозы. Сегодня, 6 декабря, с утра термометры в разных районах города показывали от -32 до -37 градусов. Но синоптики радуют: именно сегодняшнее утро стало пиком нынешних морозов, и теперь температура воздуха в Красноярске будет повышаться.

Так на сегодняшнюю ночь специалисты гидрометцентра обещают около -28 градусов, а завтра, в пятницу, 7 декабря, в светлое время суток будет уже около -16. В субботу днем ожидается -12, чуть похолоднее будет в воскресенье, 9 декабря, - до -18.

Зато, судя по долгосрочному прогнозу, в начале следующей рабочей недели в Красноярске установится вполне комфортная для зимы погода. Днем в понедельник и вторник будет около -13, - градусов, а в среду, 12 декабря, вообще ожидается всего -9.