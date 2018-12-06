2018-12-06T05:55:38+03:00
Авто

В Зеленогорске водителю, застрявшего из-за морозов посреди улицы автомобиля, помогли инспекторы ДПС

Полицейские отбуксировали машину в автомастерскую [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Дорожные полицейские еще раз напоминают жителям Красноярского края о том, что в такую погоду нужно отправляться в дорогу только на исправном автомобиле.Дорожные полицейские еще раз напоминают жителям Красноярского края о том, что в такую погоду нужно отправляться в дорогу только на исправном автомобиле.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Зеленогорске водителю, застрявшего из-за морозов посреди улицы автомобиля, помогли инспекторы ДПС. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инспекторы дорожно-патрульной службы города Зеленогорска помогли водителю в мороз.

Этот житель Зеленогорска, по всей видимости, уже отчаялся и не надеялся на то, что ему кто-то поможет. «Жигули», за рулем которых был мужчина, заглохли на морозе, а завести снова он их не смог.

Припаркованную на обочине машину заметили инспекторы ДПС закрытого города Александр Плюхаев и Валерий Огдин, полицейские подъехали к автомобилю, чтобы узнать, не нужна ли помощь.

- Чтобы не создавать помех транспортному потоку, автополицейские помогли отбуксировать «жигули» в указанное автовладельцем место и вызвать техпомощь. Горожанин поблагодарил инспекторов за отзывчивость и взаимовыручку, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Дорожные полицейские еще раз напоминают жителям Красноярского края о том, что в такую погоду нужно отправляться в дорогу только на исправном автомобиле.

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