2018-12-06T05:29:11+03:00
Общество

Красноярцев приглашают на «Парад снеговиков» в сумерках

Где и когда состоится, как принять участие?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Принять участие в праздничном конкурсе могут все желающие, стать зрителями – тем более. Фото: "Роев Ручей"Принять участие в праздничном конкурсе могут все желающие, стать зрителями – тем более. Фото: "Роев Ручей"
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Красноярцев приглашают на «Парад снеговиков» в сумерках. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей».

Напомним, «Парад снеговиков» в парке проводят каждый год. Но в этом году его впервые проведут в сумерках – мероприятие начнут в 15.00.

Принять участие в праздничном конкурсе могут все желающие, стать зрителями – тем более.

- Команде будет предоставлена снежная заготовка размером с человека, из которой за час необходимо сделать своего необычного снеговика. Участники могут взять с собой любые необходимые материалы для изготовления своего оригинального снеговика: одежду, украшения, картонные заготовки и проявить максимум фантазии, - говорят организаторы.

КОНКРЕТНО

Как принять участие:

- подать заявку по телефону (391) 294-20-20, 269-80-80 (доб. 501);

- пройти регистрацию 29 декабря с 14.30 до 15.00 на площади у центральной сцены «Роева ручья».

Начало парада – в 15.00.

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