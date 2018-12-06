2018-12-06T06:32:09+03:00
Общество

Красноярский край просит федеральный минтранс профинансировать строительство железной дороги до аэропорта

Чтобы проложить ветку от города до аэропорта необходимо 7,7 миллиардов рублей
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Что решат в федеральном ведомстве по вопросу финансирования железной дороги в Красноярске, станет известно, видимо, в самое ближайшее время.Что решат в федеральном ведомстве по вопросу финансирования железной дороги в Красноярске, станет известно, видимо, в самое ближайшее время.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Красноярский край просит федеральный минтранс профинансировать строительство железной дороги до аэропорта.

Напомним, о строительстве железнодорожной ветки, связывающей Красноярск и аэропорт, говорят давно – об этом не раз сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск. Но как обычно вопрос упирается в финансирование. Общая стоимость этого проекта, по оценкам специалистов, порядка 7,7 миллиардов рублей. Часть расходов, возможно, возьмет на себя компания РЖД. Но основная сумма, 6,7 миллиардов, ложится нагрузкой на бюджет. В региональной казне денег на это нет, и поэтому край и обратился за помощью в федеральное министерство транспорта с просьбой выделить на строительство железной дороги недостающую сумму. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным наших коллег, минтранс пока никакого ответа на эту просьбу не дал. Что решат в федеральном ведомстве по вопросу финансирования железной дороги в Красноярске, станет известно, видимо, в самое ближайшее время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцев предупредили об уголовной ответственности на незаконную рубку елок
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус