2018-12-06T05:14:35+03:00
Общество

Красноярский край просит федеральный минтранс профинансировать строительство железной дороги до аэропорта

Чтобы проложить ветку от города до аэропорта необходимо 7,7 миллиардов рублей
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Что решат в федеральном ведомстве по вопросу финансирования железной дороги в Красноярске, станет известно, видимо, в самое ближайшее время.Что решат в федеральном ведомстве по вопросу финансирования железной дороги в Красноярске, станет известно, видимо, в самое ближайшее время.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский край просит федеральный минтранс профинансировать строительство железной дороги до аэропорта.

Напомним, о строительстве железнодорожной ветки, связывающей Красноярск и аэропорт, говорят давно – об этом не раз сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск. Но как обычно вопрос упирается в финансирование. Общая стоимость этого проекта, по оценкам специалистов, порядка 7,7 миллиардов рублей. Часть расходов, возможно, возьмет на себя компания РЖД. Но основная сумма, 6,7 миллиардов, ложится нагрузкой на бюджет. В региональной казне денег на это нет, и поэтому край и обратился за помощью в федеральное министерство транспорта с просьбой выделить на строительство железной дороги недостающую сумму. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным наших коллег, минтранс пока никакого ответа на эту просьбу не дал. Что решат в федеральном ведомстве по вопросу финансирования железной дороги в Красноярске, станет известно, видимо, в самое ближайшее время.

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