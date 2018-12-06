2018-12-06T04:43:45+03:00
Общество

В Красноярске вновь частично меняют схему движения автобусов

Маршрут №61 пускают через новый микрорайон «Образцово» [схема]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Немного изменится схема движения этого маршрута и на левом берегу – с Металлургов его переносят на Тельмана.Немного изменится схема движения этого маршрута и на левом берегу – с Металлургов его переносят на Тельмана.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске вновь частично меняют схему движения автобусов – маршрут №61 пускают через новый микрорайон «Образцово». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта.

Напомним, новый микрорайон сейчас активно застраивается. Но находится он в отдалении от основных транспортных магистралей, по которым ходит общественный транспорт. Именно поэтому 61-й автобус теперь будет ходить через «Образцово». Немного изменится схема движения этого маршрута и на левом берегу – с Металлургов его переносят на Тельмана.

КОНКРЕТНО

Как будет двигаться 61-й автобус после изменения маршрута?

На левом берегу:

9 Мая – Комсомольский – Воронова – Металлургов – Тельмана – Металлургов – Партизана Железняка и далее по своей схеме движения. Остановок «3-й микрорайон» и «Дворец Труда» на Металлургов не будет. Зато теперь можно будет сесть на этот автобус на остановках: «2-й микрорайон», «Быковского», «Тельмана», «Парк Гвардейский», «ДК КрАЗа», «Рынок», «5-й микрорайон», «Дворец Труда (Тельмана)».

На правом берегу:

- Амурская – Аральская – Волжская – Мичурина и далее по своей схеме движения. Остановок «Социальный техникум», «Магазин», «2-я Суворова», «Гараж (Мичурина)» не будет. Добавляются новые пункты «пос. Инициаторов», «Вторчермет», «Образцово», «Гараж (Волжская)».

Новая схема движения 61-го маршрута. Фото: департамент транспорта

Новая схема движения 61-го маршрута. Фото: департамент транспорта

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцев предупредили об уголовной ответственности на незаконную рубку елок
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус