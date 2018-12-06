2018-12-06T04:43:45+03:00
Общество

В Красноярске вновь частично меняют схему движения автобусов

Маршрут №61 пускают через новый микрорайон «Образцово» [схема]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Немного изменится схема движения этого маршрута и на левом берегу – с Металлургов его переносят на Тельмана.Немного изменится схема движения этого маршрута и на левом берегу – с Металлургов его переносят на Тельмана.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске вновь частично меняют схему движения автобусов – маршрут №61 пускают через новый микрорайон «Образцово». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта.

Напомним, новый микрорайон сейчас активно застраивается. Но находится он в отдалении от основных транспортных магистралей, по которым ходит общественный транспорт. Именно поэтому 61-й автобус теперь будет ходить через «Образцово». Немного изменится схема движения этого маршрута и на левом берегу – с Металлургов его переносят на Тельмана.

КОНКРЕТНО

Как будет двигаться 61-й автобус после изменения маршрута?

На левом берегу:

9 Мая – Комсомольский – Воронова – Металлургов – Тельмана – Металлургов – Партизана Железняка и далее по своей схеме движения. Остановок «3-й микрорайон» и «Дворец Труда» на Металлургов не будет. Зато теперь можно будет сесть на этот автобус на остановках: «2-й микрорайон», «Быковского», «Тельмана», «Парк Гвардейский», «ДК КрАЗа», «Рынок», «5-й микрорайон», «Дворец Труда (Тельмана)».

На правом берегу:

- Амурская – Аральская – Волжская – Мичурина и далее по своей схеме движения. Остановок «Социальный техникум», «Магазин», «2-я Суворова», «Гараж (Мичурина)» не будет. Добавляются новые пункты «пос. Инициаторов», «Вторчермет», «Образцово», «Гараж (Волжская)».

Новая схема движения 61-го маршрута. Фото: департамент транспорта

Новая схема движения 61-го маршрута. Фото: департамент транспорта

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