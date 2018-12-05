У краевого фонда капремонта появился новый руководитель

5 Дек. 18:27 2018-12-05T18:27:14+03:00

С капремонтом в Красноярске связаны мнодестов скандалов. До сих пор дома стоят без крыш! Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сегодня комиссия при министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края выбрала нового главу фонда капитального ремонта.

Напомним, на эту должность претендовали 13 кандидатов. Большинство «срезались» на экзамене, в итоге к собеседованию допустили троих, явились двое, Олег Смирнов и Тарас Метляев.

Они и отвечали на вопросы более двух часов: как будут ремонтировать, где возьмут специалистов и т.п.

Что отвечали кандидаты нам неизвестно, зато известны доходы будущего руководителя: оклад — 75 тысяч, плюс северная надбавка и районный коэффициент, которые увеличат оклад на 60%, плюс премия. Плюс возможность провалить работу и сделать это безнаказанно, как это случилось с прежним руководителем, Ниной Авдеевой. Некомпетентность и провал программы капремонта в крае прошли незамеченными, чиновницу обвинили лишь в начислении премий самой себе.

Имя победителя официально еще не объявлено. Неофициально известно, что проректор СибГАУ по административно-хозяйственной деятельности Олег Смирнов выиграл с преимуществом в 1 балл.