В центре Красноярска разбирают исторические деревянные дома
На ул. Горького, где планируется восстановить Исторический квартал, начали разбирать деревянные постройки для их дальнейшей реконструкции, об этом сообщает компания ТВК. Все деревянные элементы дома маркируются, складируются и упаковываются в соответствии со схемой перебора.
На каждом брусе бирка, указывающая на место в старом доме. Каждый элемент застройщик собирается отправить на экспертизу, чтобы из него снова построить дом. Непригодные для строительства части будут воссозданы из древесины с такой же 100-летней историей.
В ближайшее время разберут дома по адресам ул. Горького 11, 11а, 13, 13а, 15 и 17.
Все помещения авторы проекта планируют переоборудовать под офисы. Расходы по реконструкции домов на себя взяла компания РУСАЛ.
Реконструкция зданий – лишь часть комплексного проекта «Исторический квартал». Территорию возле домов на ул. Горького преобразуют в общественное пространство с лавочками, освещением, подсветкой зданий и озеленением. Планируется, что часть улицы станет пешеходной.
Работы по реставрации планируется закончить в 2019 году.