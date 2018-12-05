В центре Красноярска разбирают исторические деревянные дома

СЕГОДНЯ 17:44 2018-12-05T17:44:13+03:00

Их вернут на место после реконструкции

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На ул. Горького, где планируется восстановить Исторический квартал, начали разбирать деревянные постройки для их дальнейшей реконструкции, об этом сообщает компания ТВК. Все деревянные элементы дома маркируются, складируются и упаковываются в соответствии со схемой перебора.

На каждом брусе бирка, указывающая на место в старом доме. Каждый элемент застройщик собирается отправить на экспертизу, чтобы из него снова построить дом. Непригодные для строительства части будут воссозданы из древесины с такой же 100-летней историей.

В ближайшее время разберут дома по адресам ул. Горького 11, 11а, 13, 13а, 15 и 17.

Все помещения авторы проекта планируют переоборудовать под офисы. Расходы по реконструкции домов на себя взяла компания РУСАЛ.

Реконструкция зданий – лишь часть комплексного проекта «Исторический квартал». Территорию возле домов на ул. Горького преобразуют в общественное пространство с лавочками, освещением, подсветкой зданий и озеленением. Планируется, что часть улицы станет пешеходной.

Работы по реставрации планируется закончить в 2019 году.