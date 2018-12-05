Лепс заработал состояние на серебряных молитвах

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-05T17:01:58+03:00

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Один из легальных способов заработка Григория Лепса – ювелирные изделия. Лепс и его команда делают акцент на брутальных мужчин. Хит продаж - серебряные браслеты-патронташи с молитвами. От «Отче наш» до «Суры». Средняя цена изделия - 300 тысяч рублей. Такой аксессуар со смыслом Григорий носит сам и одаривает им коллег. Например, презентовал Александру Панайотову, своему подопечному из шоу «Голос», браслет «Отче наш», когда подписывал с ним контракт на пять лет. Об этом рассказывает «Экспресс газета».

За 26 лет жизни в Москве Григорий Лепс сильно преуспел. И дом огромный построил, и продюсерский центр открыл. Говорит, что все это благодаря вере. Кстати, Лепс собрал уникальную коллекцию икон. И выставил на всеобщее обозрение 200 своих раритетных икон на Красной площади - в Новом зале Исторического музея (экспозиция открыта до 14 января).

Посмотреть на иконы Лепса стоит 700 рублей.