2018-12-06T10:58:11+03:00
Звезды

Лепс заработал состояние на серебряных молитвах

Звезды хвастаются не нарядами, а дорогими аксессуарами
Татьяна РЯБИНИНА
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Посмотреть на иконы Лепса в Москве можно за 700 рублей.Посмотреть на иконы Лепса в Москве можно за 700 рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Один из способов заработка Григория Лепса – ювелирные изделия. Лепс и его команда делают акцент на брутальных мужчин. Хит продаж - серебряные браслеты-патронташи с молитвами. От «Отче наш» до «Суры». Средняя цена изделия - 300 тысяч рублей.

Такой аксессуар со смыслом Григорий носит сам и одаривает им коллег. Например, презентовал Александру Панайотову, своему подопечному из шоу «Голос», браслет «Отче наш», когда подписывал с ним контракт на пять лет. Об этом рассказывает eg.ru.

Григорий Лепс преуспел за 26 лет жизни в Москве. Он построил большой дом, открыл продюссерский центр. Говорит, что все это благодаря вере.

Кстати, Лепс собрал уникальную коллекцию икон. И выставил на всеобщее обозрение 200 своих раритетных икон на Красной площади - в Новом зале Исторического музея (экспозиция открыта до 14 января).

Посмотреть на иконы Лепса стоит 700 рублей.

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